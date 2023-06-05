Словаки за Россию

Очень интересный опрос был проведён в Словакии. Даже не знаю, как относиться к его результатам. Согласно опросу Globsec, проведенному в конце марта, большое количество словаков возлагают вину за войну на Украине на НАТО или даже на саму страну.
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