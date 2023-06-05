Новости, события, факты

146 486 подписчиков

Словаки за Россию

Словаки за Россию

Очень интересный опрос был проведён в Словакии. Даже не знаю, как относиться к его результатам. Согласно опросу Globsec, проведенному в конце марта, большое количество словаков возлагают вину за войну на Украине на НАТО или даже на саму страну.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх