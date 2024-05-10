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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иноуэ вышел на первое место в рейтинге P4P по версии The Ring. Кроуфорд и Усик – в топ-3

В майском рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнал The Ring поставил на первое место абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе Наойю Иноуэ.

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