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За рулем

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Как изменились цены на шины в России за год? Интересная статистика

Как изменились цены на шины в России за год? Интересная статистика

С августа 2025-го по август 2026-го средние цены на шины в России двигались в разные стороны, причем расхождения обнаружились не только между сегментами, но и между сезонами.

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