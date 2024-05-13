АвтоВАЗ повысил цены на ряд моделей Lada

АвтоВАЗ увеличил стоимость некоторых моделей Lada. Согласно информации, размещенной на официальном портале производителя, наибольшее удорожание затронуло модель Granta Cross – на 7%, в то время как цена на базовую версию Niva Travel выросла на 4,3%.
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