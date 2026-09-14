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Царьград

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Богатые богатеют, бедные — беднеют: Хазин сказал очевидное, в этом и беда

Богатые богатеют, бедные — беднеют: Хазин сказал очевидное, в этом и беда

Разрыв между богатыми и бедными в России продолжает стремительно расти. По данным швейцарского банка UBS, 1% богатейших россиян владеют 60% всех частных активов в стране, а треть зарплатного фонда сосредоточена у 11% работающих.

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