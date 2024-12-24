20 фотографий, которые показывают, что коты — не всегда милые и пушистые

Думаете, ваша кошка мурлыкает, потому что рада вас видеть? Не всегда! Кошки — очень привередливые существа с настроением, которое может молниеносно измениться от счастливого до расстроенного и даже злого.
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