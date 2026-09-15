Анастасия Волочкова задумалась о месте для своих будущих похорон

Анастасия Волочкова рассказала о своих мыслях относительно будущих похорон. Заслуженная артистка России выразила надежду на выбор достойного места для захоронения, отметив, что важна поддержка зрителей и поклонников, а не организация церемонии.
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