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Царьград

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Анастасия Волочкова задумалась о месте для своих будущих похорон

Анастасия Волочкова задумалась о месте для своих будущих похорон

Анастасия Волочкова рассказала о своих мыслях относительно будущих похорон. Заслуженная артистка России выразила надежду на выбор достойного места для захоронения, отметив, что важна поддержка зрителей и поклонников, а не организация церемонии.

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