Путин назвал доктрину прав человека инструментом доминирования США

США и их союзники использует доктрину прав человека, как инструмент лишения суверенитета неугодных им государств, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
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