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Петербургский дневник

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    Жаль Вася хороший игрок и часто выручил командуСКА обменял Васил...

«Мы долго шли к этому, было много сложностей»: Александр Беглов - об открытии станции «Горный институт»

«Мы долго шли к этому, было много сложностей»: Александр Беглов - об открытии станции «Горный институт»

Она полностью выполнена компанией «Метрострой Северной столицы» Губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко участвовали в открытии новой станции метро «Горный институт», которая стала первой за последние пять лет.

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