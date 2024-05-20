В Тольятти из Волги извлекли тело погибшего мужчины

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Так, по информации ведомства, в воскресение утром, около 7:12 часов поступило сообщение о том, что сотрудниками МКУ “Центр гражданской защиты г.
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