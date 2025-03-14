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В Финляндии прокомментировали заявление Путина по перемирию

В Финляндии прокомментировали заявление Путина по перемирию

Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по перемирию на Украине, у него нет необходимости спешить с заключением временного перемирия без выполнения озвученных им условий, заявил профессор и директор Финского центра исследований России и Восточной Европы при Университете Хельсинки (Александрийского института) Маркку Кангаспуро, пишет 13 марта финское издание Iltalehti.

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