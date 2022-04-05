В Октябрьском округе Приморского края прошла антинаркотическая акция

В ходе проведения антинаркотической акции «Стоп, наркотики!» сотрудниками отделения наркоконтроля и старшим юрисконсультом правовой группы отдела МВД России по Октябрьскому округу совместно с представителями Общественного совета при ОМВД, районного Совета ветеранов органов внутренних дел, а также командования отряда «Юнармия» проведены профилактические беседы с учащимися Октябрьского филиала Уссурийского агропромышленного колледжа и учениками старших классов общеобразовательных школ Октябрьского округа.
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