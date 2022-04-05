Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    по- моему матвиенко лезет не в своё дело.Валентина Матвиен...
  • kirgetovamn Киргетова
    Забить до смерти и получить 8 лет колонии - это полный цинизм правосудия .Почему человеческая жизнь обезценена?Восемь лет за изб...
  • Konstantin Петров
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Шли бы Вы лучше в инженеры или IT-Специалисты, глядишь, людьми станете. ...В Оренбурге полиц...

В Октябрьском округе Приморского края прошла антинаркотическая акция

В ходе проведения антинаркотической акции «Стоп, наркотики!» сотрудниками отделения наркоконтроля и старшим юрисконсультом правовой группы отдела МВД России по Октябрьскому округу совместно с представителями Общественного совета при ОМВД, районного Совета ветеранов органов внутренних дел, а также командования отряда «Юнармия» проведены профилактические беседы с учащимися Октябрьского филиала Уссурийского агропромышленного колледжа и  учениками старших классов общеобразовательных школ Октябрьского округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх