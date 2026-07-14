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График перекрытия Балаклавской бухты скорректировали по просьбам местных жителей

График перекрытия Балаклавской бухты скорректировали по просьбам местных жителей

Жители Балаклавы и собственники небольших плавсредств жаловались на то, установленные защитные барьеры практически полностью перекрыли выход из бухты, создав серьезные трудности для профессиональной деятельности, досуга и повседневного уклада.

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