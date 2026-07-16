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Журнал «Профиль»

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Состояние экономики РФ, перестановки в правительстве Украины, перспективы мирных переговоров: о чем говорил Песков

Состояние экономики РФ, перестановки в правительстве Украины, перспективы мирных переговоров: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал ситуацию в российской экономике, кадровые изменения в руководстве Украины, перспективы мирных переговоров и развитие строительной отрасли.

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