Люблю мужчину, но не могу смириться с его убеждениями

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЛюблю мужчину, но не могу смириться с его убеждениями Познакомилась с мужчиной в интернете. Мы с разных стран. Общаемся очень долгое время каждый день, полюбили друг друга.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейИнтересно, чем баптисты так уж отличаются от друх христианских конфессий, по её мнению?Элина МорозоваБаптисты-сектанты, враждебные традиционному христианству,склонны к анархии и иудаизму. И вообще у них отсутствует как таковое учение о Церкви, они ее отвергают, как и всю церковную иерархию.https://soulofowl.ru/pravednaya-zhizn/baptisty-chem-opasny.htmlAalexkam1715Церковь христиан баптистов всемирная признанная церковь христиан протестантов, официальная и регистрированная. Ее представитель есть и в Совете по делам религии в госдуме России. Просто в России, все что не Православие почему то секта., а во всем мире это не так. А в мире наверняка есть кто то кто то кто и Православие считает сектой. По крайней мере христианскую книгу Библию баптисты берут в руки намного чаще, чем многие христиане православные. Со одной стороны вам нравится его убеждения и взгляды на жизнь, но христианские убеждения вам не нравятся. Имеете право и выбор за вами. Человека не переделаешь, и вам выбирать жить ли вам с баптистом или лучше поискать атеиста или кого то другого. Всех вам благ! (Сам я не баптист, и им не был).ВВоробей- "Баптисты-сектанты, враждебные традиционному христианству,склонны к анархии и иудаизму." Это - определение с точки зрения тех конфессий, католичества и православия, которые по мнению протестантов погрязли в чем-то, что требовалось реформировать. Скажем так, по крайней мере с точки зрения исходного посыла, что Библию следует читать лично, а не полагаться на авторитеты, идея протестантизма ближе к Учению Иисуса.Элина МорозоваДля меня,честно говоря, как далекой от религиозности не имеет большой разницы, к какому направлению ,течению или секте христианства относится персонаж статьи. В данной истории это не имеет большого значения. Важно то, что девушке так и ли иначе придется делать выбор. И лучше для нее расстаться и забыть. Иначе наживет большие проблемы.ВВоробейНет, я не хочу сказать, что у кого-то из них есть доступ к Истине! Восприятие Истины - исключительно удел отдельных индивидуумов. Именно потому, ИСХОДНАЯ концепция протестантов, которая со временем перестала быть у них таковой, что Библию следует читать, и искать истинную её интерпретацию, лично, более верная, чем посыл более традиционных конфессий, что индивидуумам читать её не рекомендуется. Собственно, в течение длительных столетий Церков запрещала чтение Библии тем, кто не имели высшего теологического образования, под страхом смерти.ВВоробей- "Важно то, что девушке так и ли иначе придется делать выбор. " На самом деле, я вижу в этом для неё ценную возможность. Лишь бы она смогла оказаться достойной её. Эта возможность заключается в заведомом желании, и решимости, со стороны обоих строить семейную жизнь согласно вполне определённому традиционному принципу: есть глава семьи - муж, и есть ведомая - жена. И никак иначе! Но это отнюдь не многим из современных женщин в социуме западного типа по плечу.Элина МорозоваБиблия -это исторический артефакт, а не учебник и не руководство. Думаю, что прочитать ее было бы полезно для каждого , с точки зрения общего развития. Но не более. А церковь заботится о своих меркантильных интересах.Элина МорозоваТрадиций в истории было очень много и очень разных Вплоть до матриархата. ( что,впрочем я не одобряю). А вот для этой девушки весьма очевидно -что баптизм слишком далек от близких ей традиций. Иначе бы она так серьезно не раздумывала. Чужие традиции принесут ей несчастье.ВВоробей- "Библия -это исторический артефакт, а не учебник и не руководство. " Это - чисто атеистическая точка зрения. Те, очень немногие, кто воспринимают Истину, знают, что она - ложная.ВВоробей"Чужие традиции принесут ей несчастье." Не обязательно. Если она осознаёт, что её нынешняя культура - глубоко ущербна, что проявляется, в частности, в массовых разводах, то она получает возможность ценногошанса посредством перехода в более жизнеспособную. - " Вплоть до матриархата. ( что,впрочем я не одобряю)." Матриархат существует только в кчестве исключения - чтобы подчеркнуть верность правила. Я в данной теме противопоставляю ВСЁ традицинные культуры современному бескультурию, с точки зрения семейной жизни. - "Иначе бы она так серьезно не раздумывала. " Раздумывает она потому, думаю, что не уверена в степени своей сознательности, необходимой для следования сценарию правильной семейной культуры.Элина Морозова))) Вы все чуднее и смешнее. Она еще ни разу замуж не выходила. Какие разводы?))) Ну тогда точно надо бежать от этого дядьки. А то если он дерьмом окажется, то совсем ей плохо будет. Беги от него, девонька, пока не вляпалась по самые помидоры)))Элина МорозоваЯ не интересуюсь вплотную верованиями атеистов. Ибо это тоже религия. То есть не особо мне близкое.ВВоробей- " Она еще ни разу замуж не выходила. Какие разводы?" Некоторые люди уделяют внимание статистике, что окрашивает их мнение относительно принимаемого риска. Только совсем недумающие в наше время не обращают на это внимание. Но вот после первого развода люди уже сильно умнеют относительно этого. И вполне знают от массовых разводах. В неведении есть свои прелести. Хотя, это не спасает от очень вероятного развода.Татьяна Козина (Дейнега)" Те, очень немногие, кто воспринимают истину," знают, что Истина не может быть ложной, и это непреложный факт.Элина МорозоваНу вы то точно за статистикой больше ничего не видите. И что плохого в разводе? Это же возможность изменить свою жизнь к лучшему...ВВоробей- "То есть не особо мне близкое." Тем не менее, Вы довольно чётко изложили мнение именно атеистов на природу Библии словами: " Библия -это исторический артефакт, а не учебник и не руководство." По крайней мере с точки зрения тех, кто придерживается кардинально иного мнения. Если Вы этого не находите, то это просто свидетельствует о вашем слабом знании сути миссии Иисуса. Правда, нужно отметить, что для православных, да и католиков, это - довольно типично. По сути, это особые виды религии, которые к Библии имеют только косвенное отношение.ВВоробей- "" Те, очень немногие, кто воспринимают истину," знают, что Истина не может быть ложной, и это непреложный факт." Извините, но я не понял, что именно Вы хотели этим выразить.ВВоробей- "И что плохого в разводе? Это же возможность изменить свою жизнь к лучшему" Это - верно. Вот только для мужчин это часто выливается в огромные суммарные потери. И, многие из них, если бы была возможность вернуться в своё прошлое, сильно подумали бы жениться или нет. То есть, они не так оптимистичны, как их жены, относительно всей этой истории.Татьяна Козина (Дейнега)Я с вами согласна на все 100. Только воробей птица стреляная, для него истина - ложь, потому что только его собственная истина - абсолютна.Татьяна Козина (Дейнега)Не случайно христианство распространилось из Палестины. Иисус - Учитель. Он принёс новые знания взамен устаревших, со времён Моисея. Это происходило в разные эпохи. Иисус существовал задолго до появления человечества. Нет ни каких особых религий, но в каждой религии есть то, о чём говорил Иисус, Будда, и др.ВВоробей- "для него истина - ложь, потому что только его собственная истина - абсолютна." Мне видится, что в данной теме у Вас не может быть никакого адекватного впечатления относительно моего понимания Истины в том смысле, который имеется в виде в Библии. Просто потому, что я ничего об этом тут не сообщал. Те, кто восприняли ту Истину, осознают, что в Мире действительно Истины нет - в сколько-нибудь оформленном и легкодоступном виде, но только какие-то версии лжи, которую лишь выдают за что-то иное. Именно поэтому я и согласен с ИСХОДНОЙ идеей протестантов, что Библию нужно читать лично, а не полагаться на то, что о ней говорят авторитеты. Хотя, конечно, сначала совершенно незаменимо познакомиться со мнениями авторитетов. И нужно суметь найти в них ВСЕХ недостатки, на уровне логики, чтобы Святой Дух смог помочь воспринять Истину. Без проделывания такой предварительной работы Истину воспринять невозможно.Татьяна Козина (Дейнега)Я выразилась ясно. Истина не может быть ложной. Ложно может быть то, что люди принимают за истину.ВВоробей- "Нет ни каких особых религий, но в каждой религии есть то, о чём говорил Иисус, Будда, и др." Согласно самой Библии Иисус говорил только притчами, чтобы сокрыть от масс своё Учение, предназначенное лишь немногим и только в далёком будущем - в эпоху Второго Пришествия. Потому, вполне можно согласиться что Иисус - Учитель. Но это вовсе не значит, что он Учитель для тех, кто НЕ восприняли Истину лично.ВВоробей- "Истина не может быть ложной. Ложно может быть то, что люди принимают за истину." Ну, хорошо. С этим можно согласиться. К этому можно добавить, для полноты ясности, что ВСЁ в Мире, что люди принимают за Истину, и что можно воспринять от других людей и человеческих источников, таковым не является.Татьяна Козина (Дейнега)Вы подтвердили все то, о чём написала я. Всё зависит от того, из каких источников вы хотите дойти до Истины. И явно, это мирские источники.ВВоробей- "Вы подтвердили все то, о чём написала я. Всё зависит от того, из каких источников вы хотите дойти до Истины. И явно, это мирские источники. Не совсем так просто. Если бы в Мире не было Библии в широком и лёгком доступе на всех языках, то Истина была не достижимой ни для кого. Потому, Мир безусловно способствует делу восприятия Истин, но делает это очень косвенно. Именно потому ОСНОВНОЙ функцией Церкви было обеспечить широе распространение Библии в переводах на все языки ко времени начала эпохи Второго Пришествия, что произошло в конце 20 века. То есть, эта функция была чисто транспортная. Потому, на деле, Церковь и не советовала, мягко говоря, читать Библию своим членам.Элина МорозоваВоробей-птица подбитая,хромая. И все ищет на кого бы свои косяки спихнуть и обвинить. Вот и сочиняет полудетские теории, пытаясь выдать их за истину. А я вот как то подумала по поводу некоторых его давних и очень длинных комментариев, что это же прямо готовая юмореска. Если ее возьмется исполнять профессиональный юморист , например Галкин, со всеми его профессиональными приемами, то будет невероятный успех. Публика со смеху животики надорвет)Элина МорозоваКонечно, побывав замужем, женщина уже понимает и знает сколько убытков и неприятностей может принести брак. Увы, все мы надеемся что у нас то будет "не так". Не хотим на чужих ошибках учиться. На своих граблях пляшем.Татьяна Козина (Дейнега)Как видите, я не ошиблась: " "для него истина - ложь, потому что только его собственная истина - абсолютна." Вы всё время пишете о Библии, но весь мир не понимает , о чём говорит Библия, и принимает все притчи буквально. Вы хотели бы воспринять истину в легкодоступном виде? Тогда укажите источник, где это найти возможно. Но это не Библия и не Дух святой. Это собственное желание дойти до Истины и найти этот источник. Это и есть предварительная работа сознания.Элина МорозоваЯ читаю первоисточник, а не его трактовки,коих немерено. На трактовках библии основана религиозная вражда в христианстве. А вы наверное к мормоном относитесь с симпатией)))Элина МорозоваЧто может потерять нищеброд? Перечислите. Разве, что молодость и "лучшие горды жизни"?Татьяна Козина (Дейнега)У вас примитивный взгляд на вещи, когда Учитель пришёл " чтобы сокрыть от масс своё Учение, предназначенное лишь немногим..." Он действительно пришёл передать учение ученикам, сознание которых были способно принять учение. А притчи были для тёмного народа, необразованного, они писать и читать не умели. Притчами он побуждал их к размышлению, что бы они смогли понимать его учение. Вы историю Палестины того времени знаете? Под чьим гнётом был народ? И почему именно в Палестину пришёл Учитель? Если бы его Учение не было принято, как вы говорите, лично, то и христианства бы не было.Татьяна Козина (Дейнега)Я сталкивалась с ним в переписке раньше. Идеи поднимает интересные, а интерпретация не на уровне, своеобразная. Он отвергает Истину, а поиск её, это годы труда. К сожалению, мы живём в мире, где человеческая глупость беспредельна, юмористы это не исправят.ВВоробей- "У вас примитивный взгляд на вещи," То, что Вы называете "примитивным" является просто совершенно иной альтернативной мировоззренческой парадигмой - монистической. Вполне естественно, что с точки зрения мирских, ЛЮБЫХ, парадигм, мои взгляды, особенно рассматриваемые по частям, а не в системе, выглядят несуразно. Так и должно быть. Собственно, это было прямо предсказано: " Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно." 1Кор 2:15 Моя падигма и есть та самая - "духовная". - "И почему именно в Палестину пришёл Учитель?" Основное Сообщение Библии было, и есть, исходно обращено только к тем, очень немногим, кто живут в эпоху Второго Пришествия, которая началась в конце 20 века. Поэтому, Палестина совершенно неважна с точки зрения Сообщения, предназначенного только "духовным", но не "душевным". - "Если бы его Учение не было принято, как вы говорите, лично, то и христианства бы не было." Учение Иисуса не могло быть принято до эпохи Второго Пришествия просто потому, что до этого ещё не был создан тот фон Мира, который абсолютно необходим для возможности восприятия Истины. Христианство же не имеет к Сообщению никакого прямого отношения, ибо это течение "душевных". Их парадигма основана на ЛОЖНОМ трактовании небольшой части притч. Единственной функцией христианства в отношении Сообщения была чисто транспортная - обеспечить широчайшее распространение Библии в переводах на все языки к начала эпохи Второго Пришествия. - "Он действительно пришёл передать учение ученикам, сознание которых были способно принять учение." Нет, так называемые ученики Иисуса не имели никакой возможности принять Учение Иисуса - было слишком рано.Ученики были в состоянии принять только то, что со временем стало бы догматикой Церкви, обращённой к "душевным". Более того, из всех этих учеников только один имел психотип, подходящий для истинного последователя Учения Иисуса - Фома-неверующий. Ну, ещё Иуда. Все же остальные, а особенно Пётр - не могли стать "духовными" просто потому, что принадлежали к принципально иному психотипу. Именно потому Пётр и был саркастически прозван "Камнем", и назначен символическим основанием Церкви, что у него не было никакой потенции "духовности". Пётр завалил тест "хождения по воде", что аллегорически указывает на то, что он был абсолютно бездарным в отношении способности разглядеть информацию уровня "камней" в Библии, которая ещё только должна была быть создана, предназначенная для "духовных", к кому Сообщение и обращено. Петру, и всем "душевным", доступа информация только уровня "воды", он же "песка".ВВоробей- "Вы хотели бы воспринять истину в легкодоступном виде? Тогда укажите источник, где это найти возможно. Но это не Библия и не Дух святой. Это собственное желание дойти до Истины и найти этот источник. Это и есть предварительная работа сознания." Истину не стоит ожидать найти в легкодоступном, как и сколько-нибудь оформленном виде. Истина - "пазл", который "духовный" индивидуум, ведомый Святым Духом, должен суметь САМ собрать из "фрагментов", аналогично тому, как в древне-греческом притче-мифе "Об Изиде, Осирисе и Горе", Изида собирает тело Осириса из кусков, разбросанных по Миру, дополняет недостающим куском - пенисом, сьеденным рыбой, который она сама слепила из глины, оживляет это тело, зачинает от него, и рожает божественного Гора. Вот этот Гор и есть аллегория Истины. Именно Библия, совместно с сопутствующими источниками, и ведение Святого Духа являются абсолютно необходимыми условиями возможности восприятия Истины "духовным". Да, соверешенно верно: "собственное желание дойти до Истины и найти этот источник", является обязательным условием для "духовного". Именно это Иисус и назвал "они - от Истины". И да, это сопряжено с постоянной работой сознания. Но, что это за работа, такая способны узнать только "духовные". Можно сказать, что восприятие Истины даётся свыше тому, кому она нужна для дела - достижения Цели Творения. Что возможно только при кооперации, посильной, "духовного" с Творцом, чьим аспектом Святой Дух и является.ВВоробей- "Он отвергает Истину, а поиск её, это годы труда." Это меня рассмешило! Тем, что показывает насколько Вы меня, реального, не видите, будучи поглощённой в какую-то фантазию обо мне. Вы понятия не имеете о моей парадигме, но искренне полагаете, что это не так. Восприятие Истины, как длительный процесс, является подготовительной частью, и в то же время сопутствующей частью, другого процесса - выполнения личной Миссии "духовным". По сути, это всё длится до самой его смерти. В целом, это и есть процесс культивации праведности. Получение праведников - Цель Творения.Вера Федорова"Я мечтала встретить именно такого мужчину. С такими взглядами на жизнь и убеждениями...он сектант. Баптист. " То есть, её вполне устраивают его убеждения и взгляды на жизнь. Так какие проблемы?!Татьяна Козина (Дейнега)Она имела в иду мирской взгляд на жизнь, но он баптист.Вера ФедороваВзгляд на жизнь, Татьяна, это очень расплывчато. То есть, одно дело, когда они одинаково картошку чистят, спят на одном боку или оба любят Пушкина с Есениным, а совсем другое- если сталкиваются взгляды на веру. А если она христианка или атеист? Например, она захочет окрестить своего ребёнка, а у них, баптистов, этого делать нельзя. И такого в жизни может быть очень предостаточно. Если они готовы принять друг друга со всем внутренним содержанием каждого, то почему бы и нет. Только ей ещё нужно принять и его "братьев", так как у них очень тесные церковные связи и общение, не забывать, что пользоваться средствами защиты во время интимной близости нельзя- то есть, ей нужно хорошо всё изучить про баптизм. И- в добрый путь)).Татьяна Козина (Дейнега)Я здесь недавно написала это "В этом случае, союз возможен, если каждый предоставить свободу другому. Каждый должен уважать свободу другого, а значит и нет надобности переходить в сектантство, отказавшись от своей веры. Таким образом устанавливается равновесие. Если он требует принять свои убеждения, как условие, это не свобода, а слепой эгоизм фанатика. От них надо держаться подальше."Вера ФедороваДа, вы правы, конечно.АМАлиса МайскаяСвобода - это прекрасно, но в реальности, здоровая привязанность и близость в паре подразумевает некоторый уровень зависимости. При такой разнице в базовых ценностях, здоровой зависимости быть не может, а свобода неминуемо приведет к цепи неразрешимых конфликтов. Как грубый пример: если один убежден, что в воскресенье нужно поститься или голодать до вечера, (иначе - анафема), а второй не может опираться на такую идейность, то долго не протянет и в результате возненавидит и воскресенья и партнера.Татьяна Козина (Дейнега)Здесь, как говорится "противоположности притягиваются" , и "подобное тянется к подобному". Нет ни какого противоречия. В этом случае, союз возможен, если каждый предоставить свободу другому. Каждый должен уважать свободу другого, а значит и нет надобности переходить в сектантство, отказавшись от своей веры. Таким образом устанавливается равновесие. Если он требует принять свои убеждения, как условие, это не свобода, а слепой эгоизм фанатика. От них надо держаться подальше.АМАлиса МайскаяРазные религиозные конфессии, (Бабтистская церковь - все-таки не совсем секта), это разное мировоззрение в паре. Выстраивать близкие отношения практически невозможно из-за отсутствия единой опоры. Люди не станут близкими, в лучшем случае, останутся сожителями, (хоть в браке, хоть без), живущими на очень большой эмоциональной дистанции друг от друга.Комментировать
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