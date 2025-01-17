Старейшее горно-обогатительное предприятие Урала уличили в ядовитых выбросах

Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора завершили проверку ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) в Нижнем Тагиле, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения экологического законодательства.
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