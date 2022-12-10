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Алексеев набрал 1-е очко в НХЛ. У защитника «Вашингтона» передача, 1 хит, 4 блока, «+1» за 7:42 против «Сиэтла»

Алексеев набрал 1-е очко в НХЛ. У защитника «Вашингтона» передача, 1 хит, 4 блока, «+1» за 7:42 против «Сиэтла»

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (4:1). Россиянин набрал 1-е очко в чемпионатах НХЛ, проведя 5-ю игру в сезоне.

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