СМИ: Ведущий BBC Мосли найден мёртвым возле пещеры на греческом острове Сими Майкл Мосли. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michaelmosley_official На греческом острове Сими полиция нашла мёртвым ведущего телеканала BBC и диетолога Майкла Мосли, который пропал 5 июня, находясь на отдыхе с семьёй.