С "бабочками в животе" и в 100 лет. Трогательная история американского ветерана

В субботу в Нормандии, в ратуше города Карантан-ле-Маре, 100-летний ветеран армии США Гарольд Теренс, который 80 лет назад принимал участие в высадке в День Д, женился на своей 96-летней возлюбленной Жанне Сверлин.
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