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«Элиту "раскулачили" на 250 млрд»: Суды массово изымают имущество "высоких" чиновников

«Элиту "раскулачили" на 250 млрд»: Суды массово изымают имущество "высоких" чиновников

Либеральную элиту сотрясает удар за ударом. Многие предприниматели лишились уворованного имущества, вернувшегося государству.

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Комментарии
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Катерина
😥На  самом  деле  СМЕШНО...
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4 час.
Валерий Ворожищев
Краснов! Наведите порядок в своём ведомстве и не занимайтесь очковтирательством! У меня на руках отписка от вашего первого зама, от беззакония которой волосы встают дыбом!
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2 час.
А
Александр
Пусть поинтересуются мамашкой Володина.сынком Матвиенко,сынками Чайки.и им и подобными.Вот когда будет решение по ним,то можно поверить в борьбу с коррупцией.
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23 мин.

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