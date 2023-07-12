«Элиту "раскулачили" на 250 млрд»: Суды массово изымают имущество "высоких" чиновников
Либеральную элиту сотрясает удар за ударом. Многие предприниматели лишились уворованного имущества, вернувшегося государству.
Комментарии
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Краснов! Наведите порядок в своём ведомстве и не занимайтесь очковтирательством! У меня на руках отписка от вашего первого зама, от беззакония которой волосы встают дыбом!
Пусть поинтересуются мамашкой Володина.сынком Матвиенко,сынками Чайки.и им и подобными.Вот когда будет решение по ним,то можно поверить в борьбу с коррупцией.
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