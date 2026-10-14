Дом адвоката сожгли в Новой Москве

Частный дом сгорел в ночь на среду в поселке Крекшино (Новая Москва). Фото: Геннадий Черкасов Как стало известно «livenews24», пожар возник около 3:30 — загорелось деревянное строение с мансардой.
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