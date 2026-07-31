Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Без лицензий на производство Patriot и новых ракет, но с уступками Киева. Что сказал Трамп о конфликте на Украине

Без лицензий на производство Patriot и новых ракет, но с уступками Киева. Что сказал Трамп о конфликте на Украине

Никому не хочется идти на уступки в вопросе конфликта на Украине, но это придется сделать. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского идти на компромисс в ходе заседания кабинета министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии