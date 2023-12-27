Студентам из коренных народов ХМАО назначат новые льготы

Власти ХМАО введут новые меры поддержки для студентов из числа малочисленных народов Севера. Пакет льгот предполагает назначение ежемесячных пособий, увеличение средств на оплату обучения и на поездки от места учебы до дома.
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