В Москве начался прием заявок на новый проект «Искусство в метро» — Собянин

Лучшие участники получат именные карты «Тройка» Жителям Москвы, желающим участвовать в новом проекте «Искусство в метро», необходимо заполнить небольшую анкету и лично встретиться с профессиональным жюри.
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