Один против семи: армянский боец штыком заколол группу солдат вермахта

Минобороны России опубликовало подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в борьбу с фашизмом во время Великой Отечественной войны.
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