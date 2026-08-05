Мощный энергетический импульс кардинально трансформирует реальность : Человечество переходит на новый уровень существования!

Мощный энергетический импульс кардинально трансформирует реальность к началу 2026: Человечество переходит на новый уровень существования! По словам ясновидящей, Дух – это Божественная искра, неотъемлемая часть Творца, присутствующая в каждом из нас.
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