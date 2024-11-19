Союз пенсионеров объяснил, что-то такое справедливая пенсия в цифрах

Размер выплаты для стариков, по мнению экспертов, должен составлять 40% от средней зарплаты.В 2025 году пенсия неработающих граждан России должна составлять 40% от средней заработной платы, считает депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.