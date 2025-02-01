Уже в эти выходные стартует Кубок Волгоградской области "ВАМФ" по футзалу. ⛳ с. Отрадное 1 и 2 февраля 2025 г.
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Уже в эти выходные стартует Кубок Волгоградской области "ВАМФ" по футзалу. ⛳ с. Отрадное 1 и 2 февраля 2025 г.