Почему политика открытых дверей, по отношению к выходцам из Африки и Азии, которой так гордятся французские власти, и привела к миграционному кризису и вандализму на улицах? Могут ли социальные льготы гарантировать ассимиляцию с европейскими ценностями? В программе "События.
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