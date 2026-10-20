Почему политика открытых дверей, по отношению к выходцам из Африки и Азии, которой так гордятся французские власти, и привела к миграционному кризису и вандализму на улицах? Могут ли социальные льготы гарантировать ассимиляцию с европейскими ценностями? В программе "События.