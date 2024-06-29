Военные инженеры Балтфлота провели тренировку по разминированию

Плановую тренировку по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов провели военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 29 июня на официальном интернет-портале.
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