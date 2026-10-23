В рамках акции «Будь в форме», а также в целях профессиональной ориентации молодёжи и популяризации службы в органах внутренних дел УМВД России по Ульяновской области организовало День открытых дверей для учащихся Ульяновского колледжа градостроительства и права.
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