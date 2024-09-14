ТАСС: готовивший убийство Дугиной диверсант обвиняется по четырём статьям

Участник украинской ДРГ Богдан Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк* готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной, обвиняется по четырём статьям уголовного кодекса Российской Федерации, информирует ТАСС.
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