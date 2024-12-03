Грузинский политик объяснил, почему страна никогда не выполнит требования ЕС

Евросоюз выдвинул к Грузии требования, которые власти страны не смогут и не станут выполнять. Они касаются как отмены результатов парламентских выборов, на которой победила «антиевропейская» партия, так и устранения ряда законодательных актов.
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