СВР сообщила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов

Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала новую информацию, подкрепляющую обвинения англосаксов в организации взрывов на "Северных потоках", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
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