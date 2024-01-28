Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.
У Аргентины нет плана Б
Комментарии
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Алексей Горшков
Это ещё ягодки - "блином буду" - он ещё Аргентину в войну втянет! Он ведь СОВЕРШЕННО БЕЗБАШЕННЫЙ !!! Просчитались же Штаты с ним! Им кажется,что они посадили послушную им марионетку, а не учли,что тот прежде всего ПОПУЛИСТ - а аргентинцы никогда не забудут Мальвинские острова,оккупированные Великобританией, тем более проигранную ими войну 1982 года! Так что Милей этот ОБЯЗАТЕЛЬНО "с резьбы сорвётся" и нападёт на наипервейшего союзника США - Великобританию - скорее всего НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ силами,и проиграет, но американо-английские отношения попортит, что, в принципе, НАМ ВЫГОДНО !!!
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16 час.
Бендер Задунайский
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16 час.
Erl Schweizer
Либертарианцы ... , для нашего уха звучит как-то странно, скажи такое в бабе в деревне - обидится, подумает, что ее матерят каким-то новым словом. Может быть просто дураки вместо либертарианцы?
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2 час.
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