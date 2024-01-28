Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    А нам нужен президент -еврей? Опыт есть в бывшей соседней стране.  " Картина маслом!""Ловкость рук", -...
  • Врам Тавризов
    Что такое Горбачёв и как он мог при жизни и после ухода из власти уцелеть от здоровой критики людей Вот его перлы 1. ..."Я принадлежал к ...
  • ВС
    "...комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА..." получил пилюлю от БПЛА. Странный комплекс.?!На Украине уничто...

У Аргентины нет плана Б

У Аргентины нет плана Б

Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Это ещё ягодки - &quot;блином буду&quot; - он ещё Аргентину в войну втянет! Он ведь СОВЕРШЕННО БЕЗБАШЕННЫЙ !!! Просчитались же Штаты с ним! Им кажется,что они посадили послушную им марионетку, а не учли,что тот прежде всего ПОПУЛИСТ - а аргентинцы никогда не забудут Мальвинские острова,оккупированные Великобританией, тем более проигранную ими войну 1982 года! Так что Милей этот ОБЯЗАТЕЛЬНО &quot;с резьбы сорвётся&quot; и нападёт на наипервейшего союзника США - Великобританию - скорее всего НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ силами,и проиграет, но американо-английские отношения попортит, что, в принципе, НАМ ВЫГОДНО !!!
Ответить
16 час.
Бендер Задунайский
Ответить
16 час.
Erl Schweizer
Либертарианцы ... , для нашего уха звучит как-то странно, скажи такое в бабе в деревне - обидится, подумает, что ее матерят каким-то новым словом. Может быть просто дураки вместо либертарианцы?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх