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«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

(И какого хрена они туда едут? Там русофобия сплошная.) ------------------------------------------------------------------------------ Туристы из России сообщили о массовом избиении в Абхазии.

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