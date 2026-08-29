«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

(И какого хрена они туда едут? Там русофобия сплошная.) ------------------------------------------------------------------------------ Туристы из России сообщили о массовом избиении в Абхазии.
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В официальных сводках про это нет,наверное провокация автора
Что-то сильно смахивает на брехню
ТМ Похоже сами абхазы сделали себе анти рекламу, чтобы к ним не ездили отдыхать...