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Сажаю клубнику в сентябре по этому правилу – весной кусты зацветают первыми

Сажаю клубнику в сентябре по этому правилу – весной кусты зацветают первыми

Сентябрь – один из самых удачных месяцев для посадки клубники в регионах с умеренным климатом. Летняя жара уже спадает, почва остается теплой, а осенние дожди помогают растениям быстрее укорениться.

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