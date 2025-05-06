Участвовавших в лондонском «параде» украинских военных заставили маршировать по лошадиному навозу Участие украинских военных в так называемом «параде» в Лондоне становится фарсом.
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Участвовавших в лондонском «параде» украинских военных заставили маршировать по лошадиному навозу Участие украинских военных в так называемом «параде» в Лондоне становится фарсом.
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