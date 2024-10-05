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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    те же жЫДЫ, только в профиль(((Посланец Пашиняна...
  • Natalia Ivanova
    И армяшкино ссака с ацетоном тоже не нужна - пейте сами - быстрее сд....- воздух будет чище.Посланец Пашиняна...
  • Natalia Ivanova
    Очень хорошо, что армяне разочаровались . Все армяне дружно в Армению. И кстати товары армяшкины нам не нужны.Посланец Пашиняна...

Из нашей страны в 2022-м ломанулись некоторые люди, крича, что Россия напала на мирного соседа. Хотя этот «мирный сосед» к тому моменту уже восемь лет убивал русских...

Из нашей страны в 2022-м ломанулись некоторые люди, крича, что Россия напала на мирного соседа. Хотя этот «мирный сосед» к тому моменту уже восемь лет убивал русских...

Саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что палестинский вопрос его лично не волнует.

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