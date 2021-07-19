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Идет плановое перевооружение ВМФ России: торпеда «Ихтиозавр» полностью отвечает требованиям

Идет плановое перевооружение ВМФ России: торпеда «Ихтиозавр» полностью отвечает требованиям

Игорь Коротченко   На вооружение ВМФ России поступили универсальные торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр».   Торпеда была создана на основе электрической торпеды УЭСТ-80, разработанной еще советскими инженерами, она поражала цели на глубине одного километра.

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