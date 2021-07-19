Идет плановое перевооружение ВМФ России: торпеда «Ихтиозавр» полностью отвечает требованиям

Игорь Коротченко На вооружение ВМФ России поступили универсальные торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр». Торпеда была создана на основе электрической торпеды УЭСТ-80, разработанной еще советскими инженерами, она поражала цели на глубине одного километра.