НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Защитник «Амура» Ли об ослаблении лимита в КХЛ: «Это дает возможность повысить конкуренцию. Люди со всего мира увидят, насколько велика Россия!»

– В КХЛ вернули лимит в пять легионеров. Поднимет ли это уровень лиги? – Наличие пяти импортных игроков – это здорово, потому что дает больше возможностей людям со всего мира приехать и поиграть в России, повысить конкуренцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх