С погибшим бойцом СВО простились в Беломорске

На севере Карелии похоронили военнослужащего Игоря КузнецоваФото администрации Беломорского округа В Карелии во вторник, 4 марта, прошла церемония прощания с военнослужащим Игорем Кузнецовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции.