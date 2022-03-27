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Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у женщин возглавляет олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

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