Конфликт России и Украины может завершиться по японскому сценарию, — Буданов

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что текущий конфликт России и Украины может завершиться по японскому сценарию, то есть без заключения мирного договора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии