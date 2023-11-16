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Конфликт России и Украины может завершиться по японскому сценарию, — Буданов

Конфликт России и Украины может завершиться по японскому сценарию, — Буданов

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что текущий конфликт России и Украины может завершиться по японскому сценарию, то есть без заключения мирного договора.

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