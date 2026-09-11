Западный Берег и сектор Газа: один палестинец был застрелен израильскими силами безопасности в Эль-Бире, Рамалле и мухафазах Аль-Бире в вечерние часы; ЦАХАЛ заявил, что предотвратил попытку тарана автомобиля в этом районе.