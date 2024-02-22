Актер «9 роты» Смольянинов зарабатывает на жизнь песнями в кафе Латвии

Бежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года (СВО) актер-экстремист Артур Смольянинов в настоящее время пытается зарабатывать на пропитание, услаждая своими песнями посетителей одного из кафе в Латвии.