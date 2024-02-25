Лебедев: Западные наблюдатели не имеют никакого морального права навязывать нам свои правила в организации выборов

Выборы в Беларуси проходят четко в соответствии с законодательством и максимально прозрачно. Это неизменно отмечают зарубежные наблюдатели, которые внимательно следят за ходом голосования в разных уголках нашей страны.
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