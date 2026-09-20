Новый центр России: почему будущее может решаться далеко за Уралом

На пятом году СВО географическое положение европейской части нашей страны, считавшееся главным стратегическим преимуществом из–за близости к рынкам Западной Европы, в условиях нового «железного занавеса» и близкого соседства с Незалежной превратилось в ее главную уязвимость.
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