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Переговоры с Дональдом Трампом: «Россия «не теряет надежды»»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона «не теряет надежды» по поводу ожиданий от телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 18 марта.

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