Игрок СКА Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с Радуловым

Игрок санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с хоккеистом казанского «Ак Барса» Александром Радуловым в процессе встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.