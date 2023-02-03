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Игрок СКА Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с Радуловым

Игрок СКА Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с Радуловым

Игрок санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы после столкновения с хоккеистом казанского «Ак Барса» Александром Радуловым в процессе встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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